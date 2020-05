Vargad võtsid põllumehed sihikule: masinatest varastatakse massiliselt GPS-seadmeid 

Politsei soovitab põllumeestel eemaldada põllumasinatest GPS-antennid, ekraanid ja teised väärtuslikud esemed öisteks seisakutundideks või panna need nähtavalt kohalt ära. Masin soovitatakse parkida turvalisse, valvega varustatud kohta või lukustatud garaaži.

Kellel on oma ettevõtte territooriumil kaamera ning selle silm on tabanud kahtlast liikumist, kahtlasi sõidukeid või inimesi, palutakse teavitada politseid. Iga taoline infokild on politseinikele uurimises vajalik selleks, et jõuda võimalike kahtlusalusteni.