Eesti uudised Uute koroonapositiivsete seas on hooldekodude elanikud, kuid ka Soomest töölt tulnud mees Toimetas Katrin Rohtla , täna, 12:09

Laev. Foto: Robin Roots

Ööpäevaga lisandunud 14 koroonapositiivset tekitasid nii mõneski hirmu, et miks nakatunute arv langemise asemel tõusnud on. Selgub, et osad nakatunud pärinevad hooldekodust, kuid ühel juhul naases nakatunu kodumaale Soomest.