Petised üritasid Kalle Klandorfi nimel raha saada 

„See on petukiri. Õnneks tuli see esmalt poksiliidu peasekretärile ja ta võttis õnneks minuga ühendust,“ rääkis Kalle Klandorf. „Keegi on kaaperdanud linnavalitsuse meili.“ Klandorf palus linnavalitsuse arvutispetsialistil asja uurida. Politseisse ta veel pöördunud pole.