EDULUGU VÕI VAIKUS ENNE TORMI? Tallinlaste tagasihoidliku nakatumise võimalik põhjus – haigestunuid pole üles leitud 

„Eks see tuli osaliselt meie hinnangust,“ tõdeb terviseameti Põhja regionaalosakonna juhataja Ester Öpik mõni nädal tagasi mitmel pool lendu läinud väite kohta, justkui oleks Tallinna ja Harjumaa nakatumiskõvera hari tõusnud hirmuäratavatesse kõrgustesse ja et pealinnast on saamas uus haiguspesa. Üsna pea selgus, et nii see pole.

„Kui teistes maakondades ei lisandunud pikka aega nakatumisjuhtumeid ja need piirkonnad püsisid stabiilselt nullis, siis Tallinna puhul oligi see mure, et nullipäevi oli olnud ainult üks,“ räägib Öpik. „Tallinnas pole ka üht mäge välja joonistunud, see-eest on nakatunuid stabiilselt juurde tulnud.“