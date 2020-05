Eksriigikogulasega seotud kohtuasjas mindi venitamisele 

„Arvestades senist kaitsja käitumist, puudub kohtul igasugune veendumus, et kaitsja reaalselt plaanib 22. mail toimuvale kohtuistungile ilmuda või nimetada selleks ajaks enda asemele asenduskaitsja,“ tõdes asja menetlev kohtunik Raina Pärn kolmapäeval. Ta lisas, et ei pea võimalikuks kriminaalasja arutamise edasilükkamise otsustuse tegemisega viivitada. Kohtunikul oligi õigus ja reedel jäi juba teine avaistung ära. 20. mail on kohus määranud süüdistatavatele Veiko Albergile, Ülle Lippusele ja OÜ-le Õkomuld asenduskaitsja riigi õigusabi korras.