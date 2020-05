Eesti uudised Tanel Kiik: mina elan Helmete väljaütlemised üle, aga pereliikmed võtavad neid valusalt Rainer Kerge , täna, 21:13 Jaga: M

GALERII

Foto: Robin Roots

„Kohati reljeefsed väljendused on igaühe stiili küsimus, aga see, et üks või teine poliitiline eriarvamus viiks ametist tagandamiseni – seda pole ma tõsiselt võtnud,“ ütleb sotsiaalminister Tanel Kiik. Koalitsioonipartnerid EKREst leiavad tema kohta harva häid sõnu. Kuu aega tagasi tunnistas Jaak Madison Õhtulehele antud intervjuus: „Ma loodan, et minister Tanel Kiik võetakse maha niikuinii.“