Juhtkiri | Piiranguteta elu naasmine 

Tõepoolest – pikisilmi oodatud kriisist väljumise kava on mõne nädalaga saanud suhteliselt kasutuks dokumendiks, kui seni kava lõpus olnud leevendused, mida oodati alles suve lõpuks, on valitsuse otsustega jõudnud nädalate või isegi päevade kaugusesse. Viimati lisandus luba korraldada alates 1. juunist kõiki väiksemaid avalikke üritusi (sisetingimustes kuni 50 inimesega ja väljas 100 inimese osavõtul) ning alkoholimüügi taastumine eriolukorraeelsel kujul. Loomulikult ei tähenda see, et kooskõlas teadusnõukoguga langetatud otsused poleks asjakohased, isegi kui puudu jääb selgitustest, miks otsustati just nii ja mitte teisiti. Näiteks on Õhtulehtki tähelepanu juhtinud, et juunikuine avalike ürituste keeld, kui see tähendab väiksemate kogukonnajaanitulede ja koolilõpuaktuste ärajäämist, on vastuolus suurürituste lubamisega 1. juulist. See ei ole koht, kus paberis näpuga järge ajada, kuigi valitsusel oleks küllap lihtsam teha kõike täpselt etteantud plaani järgi.