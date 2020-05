Põlluaas põllumeestele: orjatöö aeg on läbi, kas panete uksed kinni või maksate normaalset palka

Kirjale vastas maaeluminister Aller, et PRIA andmetel kasvatatakse Eestis maasikaid müügiks umbes 600 hektaril ning kokku on marjakoristuseks vaja umbes tuhat töötajat. "Valitsus on pakkunud mitmesugused lahendusi. Pandeemia ja eriolukorra mõjul on Eestis töötute arv mitmekordistunud, tööta on ligi 50 000 inimest. Oleme aktiivselt suhelnud töötukassaga, et leida võimalusi töötute motiveerimiseks, olgu nn tööampsude või lisatasu kaudu. Ukrainlased võivad olla head töömehed, nagu te märgite, aga riik peab esmajoones hoolitsema selle eest, et saaksime tööle rakendada oma inimesi."

Mart Helme leidis neljapäevasel valitsuse pressikonverentsil, et põllumajanduse tööjõukriisi näidatakse suuremana, kui see tegelikult on. "See puudutab vaid käputäit inimesi. Eestis töötab pika või lühiajalise viisa alusel natuke alla 50 000 inimese. See on umbes Pärnu-suurune linn. Ja nüüd tuleb välja, et me ei saa ilma ukrainlasteta maasikaid korjata, keevitada ega ehitada. Varsti ei saa me ilma ukrainlasteta ilmselt ka ajalehti ja telesaateid välja anda. Kui me seda poliitikat ei muuda, on meil varsti Tallinna jagu ukrainlasi. Kas see on see, mida kõik tahavad?" küsis Helme ning lisas, et me ei saa vahetada rahvusriiki mõne tonni maasikate vastu.