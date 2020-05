Nädala TOP Nädala tipud | Erakonnad nõuavad piitsa? Elis Kusma, arvamustoimetaja , täna, 16:45 Jaga: M

Foto: Julia Vakina

Koalitsioonierakondade kihk tõhustada järelevalvet erakondade rahaasjade üle, andes kontrollifunktsiooni selleks loodud komisjonilt hoopis riigikontrolli kätte, viitab, et võimuparteid ei pea kõik kohtuasjad võitnud komisjoni sõela piisavalt tihedaks. Kas üksteise rangemat kohtlemist nõudvad erakonnad oleksid siis nõus ka märksa suuremate trahvidega rikkujatele, nagu on mujal Euroopas? Või näeksime eelnõu seaduseks saamise tagajärjel karistamatuse tunde kasvu ja hädakisa, et riigikontrolli asi polegi poliitikasse sekkuda?