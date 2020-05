Eesti uudised „Tule kaasa! Elumaja põleb!“ ehk Kuidas priitahtlik pritsimees trotsis leeke üle poole sajandi Marvel Riik , täna, 11:00 Jaga: M

Hea tunne on see, millega staažikas pritsimees selgitab oma 56 aastat kestnud indu ja motivatsiooni. „Kuidagi kohe tõmbas tuletõrje poole. See ongi põhiline, et saad kellelegi head teha.“ Foto: Robin Roots

Kes tahab, võib natukene mürki võtta selle peale, et 76aastane Arne Kastemäe oli kuni käesoleva aasta maini vanim ja pikima staažiga tuletõrjuja. Tegelikult on siiani, sest väljakutsevalmis päästeautost pole keegi julgenud tema varustust ära võtta. „Einoh, kui siin Kadrina kandis midagi toimub, eks ma ikka lähen appi,“ teatab Arne muheledes.