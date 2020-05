„NAGU TURTSAKAS LAPS.“ President Trump keeldus ajakirjanike ees näomaski kandmast 

Trumpi kangekaelsus maskikandmisel pälvis rohkelt kriitikat – eriti, kuna seda soovitas tungivalt ka osariigi demokraadist peaprokurör Dana Nessel. „Ma palun Teid, et austaksite oma ringkäigul meeste ja naiste pingutusi nii Fordi tehases kui kogu osariigis,“ vahendab Nesseli kirja Independent. „Peame tegema omalt poolt kõik, et peatada Covid-19 levimine.“

„Ma ei taha valmistada pressile rõõmu, et nad seda näeksid,“ põhjendas Trump oma keeldumist. Ta olevat pannud maski ette hoopis tehase tagaruumides, eemal leheneegritest.

Lõpuks võttis president siiski maski välja – see oli tumesinist värvi, nagu viimasel ajal ka enamus tema ülikondadest. Michigani peaprokuröri sedalaadi käitumine aga ei rahuldanud. „President on nagu turtsakas laps, kes keeldub järgimast reegleid. See ei ole nali, “ lausus Nessel CNNile.

Ühendriigid registreerisid eilse päevaga 94 000 koroonasurma, tuvastatud nakatumisi on üle pooleteise miljoni. Guardian kirjutab, et Trumpi ütluste järgi osutus tema neljapäeva hommikul antud test negatiivseks, kuid viimase kahe nädala jooksul on viirus tuvastatud kahel tema vanemabil Valges Majas.

Just sel põhjusel tarvitas president ettevaatusabinõuna malaariaravimit nimega hüdroksüklorokviin – mis sellest, et puudub igasugune tõestus selle kaitsvast toimest Covid-19 vastu.