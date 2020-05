ERRi nõukogust jäi välja mitu nimekat kandidaati 

Sõelale mittejäänute nimekiri on aukartustäratav. Nende hulka kuulub näiteks režissöör, stsenarist ja filmikriitik Ilmar Raag, kes töötas juhatuse esimehena ringhäälingu nõukoguga neli aastat (2002–2005) käsikäes. Seetõttu teab ta hästi, kuidas nõukogu töötab. „Selge on see, et valitud eksperdid on eelkõige kaalukeeleks sel hetkel, kui poliitilised liikmed hakkavad omavahel erakondlikult maid jagama,“ märgib ta.