FOTOD ja VIDEOD | Pakistanis kukkus alla reisilennuk, esialgsetel andmetel on hukkunud 11 inimest 

Sotsiaalmeedias levivatel videodelt ja fotodelt on näha, et lennuk kukkus alla tiheda asutusega elamurajooni Karachi lennujaama lähistel. Õnnetuspaigast tõuseb õhku musta tossu.

"Peaaegu neli maja olid täielikult kokku varisenud, tuld ja suitsu oli nii palju," rääkis pealtnägija. "Nad on peaaegu minu naabrid, ma ei oska selgitada, kui jube see oli."

Õnnetuse põhjus on veel teadmata. PIA tegevjuht Arshad Malik ütles, et piloot jõudis lennujuhile öelda, et lennukil on tehnilisi raskusi. Nad on kaotanud kaks mootorit. Mõni sekund hiljem ütles piloot "Mayday, Mayday, Mayday" ja pärast seda ühendus kadus.