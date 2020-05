Politsei otsis Maardus läbi kolme lapsporno omamises kahtlustatu korterid 

„Viimase kahe nädala jooksul viisime Maardu linnas läbi menetlustoimingud kolme mehe suhtes, keda on alust kahtlustada lapsporno allalaadimises,“ ütles Põhja prefektuuri kriminaalbüroo seksuaalkuritegude ja lastekaitse grupi juht politseikapten Reimo Raivet.

Raiveti sõnul ei ole sellise sisuga materjali internetiavarustest kättesaamine lihtne ning see ei toimu juhuslikult.

„Kuigi lapsporno allalaadijal puudub alaealisega füüsiline kontakt, ei tohi selle kuriteo tõsidust alahinnata. Arvamus, et lapsporno vaatamine ei tee kellelegi kahju, on vale. Laste seksuaalne väärtkohtlemise ja sellise sisuga materjalide vaatamise vahel on väga selge seos,“ toonitas Raivet.