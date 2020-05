Arkadi Popov: leevendusi pole vaja karta, aga 2 + 2 järgimine on endiselt vajalik 

"Me peame nendega edasi liikuma, elu peab edasi minema ja me peame õppima, kuidas me koos selle haigusega edasi elame. Selleks, et me ei kardaks kogu aeg, aga elaks sellist elu, mis ikkagi toob meile naudingut, samas oleksime ettevaatlikud ja teaksime, et teatud riskid veel säilivad," lausus Popov.

Popovi sõnul tulevad praegu uued nakkusjuhtumid peamiselt olemasolevatest kolletest, perekondade seest ja mõned ka välismaalt ning soovitas endiselt kinni pidada 2 + 2 reeglist. "See kaitseb elanikkonda ja Eesti rahvast selle haiguse eest. See on päris kindel, et see reegel töötab ja see on kõige tõhusam meede. Ja sellepärast me ei saa sellest mitte kuidagi loobuda praegu."