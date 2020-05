TAPMINE ZOOMIS: mees pussitas oma isa täpselt videokoosoleku ajal 

32aastase Thomas Scully-Powersi veretööle olid otse-eetris tunnistajateks kõik ligi paarkümmend inimest, kes Anonüümsete Alkohoolikute programmi kuuluvate liikmete videokonverentsist osa võtsid. Independent kirjutab, et kõigepealt nägid osalejad, kuidas 72aastane Dwight kaadrist ära kukub. Seejärel ilmus nähtavale tema poeg.

„Alasti kiilakas mees tätoveeringuga oma vasakul käel rebis katki voodilinasid,“ kirjeldab üks tunnistaja vaatepilti. „Seejärel laota ta linad põrandale, nagu üritaks ta midagi varjata.“ Vaatepilt äratas piisavalt kahtlust selleks, et videokõnes osalejad helistaksid politseile. Kuna ohvri aadress ei olnud neile teada, võttis mundrimeeste kohalejõudmine keskmisest kauem aega.

Toimunu mõjus šokeerivalt vanahärra üleaedsetele. „Poeg tapab oma isa... kuna olen ise lapsevanem, teeb see eriti kurvaks,“ rääkis telekanalile CBS naaber Oscar Henriquez.

Kuna koroonaviiruse pandeemiaga kaasnevad karantiinimeetmed on sundinud paljud nii Ameerikas kui mujal maailmas oma kodudesse, on Zoomi kaudu ja abil sooritatud kuritegude arv plahvatuslikult kasvanud. Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI) hoiatas paari päeva eest, et kurjategijad levitavad programmi kaudu lapspornot. Hiljuti pöördus ettevõtte poole üks kogudus, kuna kurjategijad tungisid nende liikmete virtuaalsesse piiblitundi ning postitasid sinna alaealisi kujutavat nilbet materjali.