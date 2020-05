KOROONAVIIRUS MAAILMAS: pea 5,25 miljonit diagnoosi, surmasid üle 334 000, Hiina loobus ametlikust majandussihist 

Pandeemia on igal pool löönud segamini muidu tavapäraseks saanud traditsioonid. Guardian kirjutab, et esimest korda ligi kolmekümne aasta jooksul loobus Peking seadmast endale ametlikku eesmärki sisemajanduse kogutoodangu kasvuks – ametlike sõnade järgi on põhjuseks „suur ebakindlus“. Peaminister Li Keqiangi sõnul lasuvad prioriteedid hoopis tööhõive ning elukvaliteedi kindlustamisel. Riik teatas täna neljast uuest haigusjuhtumist.