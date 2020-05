Soomes tööl käivad eestlased saavad üha enam petta 

Soomes on tööl erinevatel andmetel kuni 100 000 Eesti inimest, ent paljud ei ole endale aga selgeks teinud Soome seadusi ja tööandjad kasutavad seda ära. Soomes töötavaid eestlasi juriidiliselt nõustav Leeda Ennok näeb seda iga päev. Tema sõnul on koroona ajal olukord isegi hullemaks läinud, vahendab ERRi uudisteportaal .

"Märtsikuust saadik on olnud probleeme sellega, et tööandja saadab töötajad koju, sest tööd pole anda, ning lõpetab lepingud päevapealt - see on Soomes täiesti ebaseaduslik. Paljud tööandjad ei väljasta ka sundpuhkusele saatmise õiendeid ja inimesel pole võimalik end töötuna arvele võtta ega mingisugust abiraha saada," kirjeldas Ennok.