Valitsus toetas töötasu hüvitise meetme pikendamist juuni lõpuni Ohtuleht.ee , täna, 23:09

Foto: Heiko Kruusi

Valitsus saavutas neljapäevasel kabinetinõupidamisel põhimõttelise kokkuleppe toetada töötukassa nõukogult heakskiidu saanud ettepanekut pikendada töötasu hüvitist juuni lõpuni ja kitsendada meetme kriteeriume.„Kriisi mõjude leevendamiseks loodud töötasu hüvitamise meede, kust tööandjatel on olnud alates märtsist võimalik taotleda toetust töötajatele tasu maksmiseks, on aidanud säilitada töökohti ja inimeste sissetulekuid ning parandanud praeguses kriisis raskustesse sattunud ettevõtete olukorda. Peame pingutama, et aidata meie tööinimestel ja ettevõtetel raskemad ajad üle elada ning panustada majanduse taastumisse,“ lausus peaminister Jüri Ratas.„Seetõttu pidasime oluliseks jätkata meetmega kuni juuni lõpuni, et vajalik abi jätkuks veel ka suve alguses pärast eriolukorra lõppemist,“ lisas peaminister.Sotsiaalminister Tanel Kiik sõnas, et peab oluliseks töötajate ja tööandjate toetamist ning laiaulatuslike koondamiste vältimist, kuna värbamine hiljem on keerukam ja väljaõpe k