Maailm JURIIDILISELT POLE OLEMAS: Ungari riik ei soovi enam transsoolisi inimesi tunnistada Toimetas Greete Kõrvits , täna, 19:53

EI JÄTA KÜLMAKS: Inimõiguslased ei salli Ungari peaministrit, paljud aga fännavad Orbanit täiega. Foto: EPA/Scanpix

Ungari parlament hääletas selle poolt, et lõpetada transinimeste juriidiline tunnustamine. See tähendab, et edaspidi saab Ungaris inimese sugu määrata ainult tema kromosoomide põhjal. Transsoolised ei saa enam avaldada soovi muuta isikuttõendavatel dokumentidel oma nime või sinna märgitud sugu.