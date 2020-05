Trump plaanib avatud taeva leppest lahkuda 

Lepe on osa OSCE (Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni) riikide julgeolekust. Selle põhimõte on ühtaegu nii vastastikune usaldus, kuid samas ka heidutus ja seire, mille käigus toimuvad vaatluslennud. Sellega on liitunud 34 riiki, sh Eesti ja Venemaa. Nii USA kui Venemaa on ammu süüdistanud, et kumbki rikub leppe tingimusi, mis on väidetavalt ka Trumpi otsuse ajendiks. Seda oli aimata juba ammu, möödunud aasta oktoobris mõistis USA esindajatekoja väliskomisjon selle etteruttavalt hukka. Tõenäoliselt kavatseb Trump loobuda ka Venemaa ja USA vahel sõlmitud lepingust New START.