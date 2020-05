OTSE | JULGEOLEKUNÕUKOGU TIPPHETK! Täna on päev, mil Eesti räägib ja maailm kuulab! 

Samal ajal on autoritaarsed riigid, kes soovivad internetile tugevamalt käppa peale panna, jutustanud, et kübermaailmale tuleks luua päris oma käitumisraamistik ehk senised reeglid ei kõlba. Ja kuna üksmeelt pole, siis senini kehtival hallil alal julgevadki teatud osapooled karistamatult saata korda küberrünnakuid.

Samal teemal Eesti uudised VAATA JÄRELE | Algab Eesti eesistumine ÜRO julgeolekunõukogus, suursaadik Sven Jürgenson andis pressikonverentsi Kõiki osapooli ei õnnestu kunagi veenda – isegi mitte Eestil, mida loodetavasti kuulatakse rohkem kui Venemaad või USAd, kel alati ajada oma agenda – aga julgeolekunõukogu antav platvorm on võimalus harida neid, kes muidu võiksid olla kahe vahel. Praegu on oma küberstrateegia vaid igal neljandal ÜRO liikmesriigil ja ülejäänud on teadmatusest rohkem suurriikide lükata tõmmata.

Suurüritus tõmbas tähelepanu

Et Eestil on digivallas kamaluga õpetust jagada, sai ka muidu kahe vahel olnud riikidele selgemaks kaks nädalat tagasi, kui julgeolekunõukogu tähistas 75 aasta möödumist teise maailmasõja lahingute lõpust Euroopas. Koroonakriisi tõttu toimus suurejooneline ja esindusliku osavõtuga kohtumine üle videosilla ning väidetavalt on juba erinevatel diplomaatilistel tasemetel esitatud küsimusi, et kas samamoodi võiks näiteks pidada ka sügisest ÜRO peaassambleed, kui viirus ei luba riigijuhtidel New Yorki koguneda.

Kui julgeolekunõukogu on ka kriisi ajal (pärast pikka reeglite klapitamist) videokõnede läbi oma tööd teinud, siis suuremad rahvusvahelised üritused on koosnenud üksnes eelsalvestatud videote ettemängitamisest. Eestlased tõestasid, et saab ka teisiti, otse!

Ka sel reedel toimuv üritus, kus tervitussõnad ütleb peaminister Jüri Ratas, viiakse läbi osalt Tallinnast ja osalt Eesti ÜRO esindusest ookeani taga. Kokku on osalemisest teada andud ligi 60 riiki, lisaks organisatsioonid nagu Punane Rist ja Interpol. Kultuurikatlas valvavad Eesti digimaine jaoks üliolulise ürituse sujuvat toimimist 30 tehnikut ning valmis on seatud ka plaanid B ja C, kui küberjulgeoleku arutelu peaks ise küberrünnaku alla sattuma.

„Kübermaailmas kogenud ja eesrindliku riigina seisab Eesti selle eest, et julgeolekunõukogu valmistuks tõsiselt uuteks ohtudeks. Just praegu on õige aeg käsitleda seda, kuidas küberruumis konflikte ennetada ja kuidas riigid saaksid oma digitaalset taristut paremini kaitsta. Koroonakriis kiirendab riikide digitaliseerimist, aga seetõttu ongi vaja pöörata erilist tähelepanu haiglate ja teistele meditsiiniasutuste infosüsteemidele. Samuti pole kadunud küberkuritegevus internetis. Peame koos oma sõprade ja liitlastega pidevalt otsima võimalusi, kuidas turvalisuse tagamisel mitmesuguste ohtudega sammu pidada,“ sõnas Ratas ürituse eel.