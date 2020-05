Eesti uudised JULGEOLEKUNÕUKOGU TIPPHETK! Reede on päev, mil Eesti räägib ja maailm kuulab! Viljar Voog , täna, 18:52 Jaga: M

Jüri Ratas ÜROs 2018. aastal. Reedel ütleb peaminister oma tervitussõnad ÜRO julgeolekunõukogus toimuval küberruumiarutelul. Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP / Scanpix

Kui Eesti valiti kaheks aastaks ÜRO julgeolekunõukogu liikmeks, oli selge, et maailma hiidude nagu USA, Venemaa ja Hiina kõrval on väikesel nutiriigil kõige parem variant end kuuldavaks teha e-küsimustes. Küberteemade peaproov on tehtud – ja venelased sellega närvi aetud – ning reedel on aeg Eesti eesistumise tipphetkeks. Kõik see toimub, saatuse irooniana, veebis.