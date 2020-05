Juhtkiri Juhtkiri | Võimuliidu tööjõukeeld ohustab toidujulgeolekut Ohtuleht.ee , täna, 18:45 Jaga: M

Viirusekriis on toonud kaasa vastuolulise olukorra, kus valitsus toetab majandust laiemalt, aga ka ohustatumaid sektoreid suurte summadega, kuid samal ajal on põllumajandus silmitsi eeskätt tööjõukriisist tingitud probleemidega. Kui maasikasaak hakkab valmima, kuid pole kedagi, kes selle ära koristaks, siis on kasvataja jaoks tegu eksistentsiaalse küsimusega – olla või mitte olla. Kuid maasikate kõrval on ju vaja ka ülejäänu maha istutada ja hiljem ära koristada, kartuli ja kapsani välja.