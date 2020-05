Mees kohtles jõhkralt kassi ja postitas video sotsiaalmeediasse 

Foto: Kaader videost

„Täna päeval laekus politseile teade, et veebis näidati videoülekannet, kus Viljandimaal väärkohtles mees üht kassi. Politseile on see mees varasemast alkoholiprobleemide tõttu tuttav ning nii teati kohe, millisele aadressile asja kontrollima minna," kommenteeris Õhtulehele Viljandi politseijaoskonna vaneminspektor Taavi Hüva.