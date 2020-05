KOALITSIOON ON OTSUSTANUD! ERJK kihvad kistakse välja enne jaanipäeva! 

„Rulliti ikka täiega üle. Täna oli isegi suur töövõit see, et muudatusettepanekuteks ei pandud nelja tööpäeva vaid tavapärane kümme. See meil õnnestus kuidagi ära veenda. Aga neil on koalitsioonis kiire. Põhiseaduskomisjoni esimees ei öelnud põhjust, miks neil kiire on, aga ta ütles, et on kiire,“ ütles sotsist komisjoni aseesimees Lauri Läänemets.

„Puustusmaa ei varjanud, et koalitsioon on otsustanud,“ nentis reformierakondlane Jürgen Ligi, et Puustusmaa kiirustamist otseselt ei tunnistanud. Samas ei jäta astutud sammud selles suurt kahtlust: „Mingi käki nad tahavad kiirendatud korras keerata. Muudatusettepanekute tähtajaks – kuigi seal on suur põhiseaduslik vaidlus taga – tahtsid suruda neli päeva. See õnneks ei läinud läbi.“

Riigikogu saalis on eelnõu esimene lugemine nüüd kavas 1. juunil ja Läänemetsa sõnul surub kolmikliit selgelt, et jaanipäevaks ehk enne riigikogu suvepausile minekut, oleks see vastu võetud. Tema hinnangul on küsimus Keskerakonna kohal rippuvas kohtuasjas, kus on üleval üle miljoni euro suurune nõue erakonna väidetavalt varjatud rahastamises.

„Kui see eelnõu sügisesse jääb, võib juhtuda, et kohus otsustab, et ERJK-l on õigus ja Keskerakond peab selle üle miljoni eurose summa ära maksma. Kõik see kiirustamine käib praegu selle nimel, et päästa Keskerakonda,“ esitas Läänemets oma nägemuse.

Ometi jääb isegi kiiruga vastu võetud – ja kõik koalitsioonipartnerid lükkavad tagasi väite, et asja tehakse kiirustades – seaduse puhul õhku küsimus, kas president kuulutab selle välja. Probleem peitub selles, et erakondade rahastamise järelevalve tahetakse viia riigikontrolli alla – selle funktsioone määrab aga põhiseadus.

Endine õiguskantsler Allar Jõks selgitas sel nädalal Eesti Päevalehes avaldatud arvamusloos, et riigikohus on seadnud väga selged piirid, kuidas saab riigikontrollile uusi kohustusi seada. „Riigikohtu arvates peavad lisaülesanded 1) olema omased riigikontrollile kui sõltumatut majanduskontrolli teostavale organile, 2) lisaülesanded ei tohi kahjustada riigikontrolli põhiülesande täitmist, ja 3) peavad esinema kaalukad põhjused riigikontrollile lisaülesannete andmiseks,“ kirjutas Jõks ja lisas, et tema hinnangul pole ERJK likvideerimisega täidetud ühtegi neist tingimustest.