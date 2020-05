Seisukoht | Võidutundeta võit 

Jah, võitluses koroonaviiruse puhanguga suutsid eestlased vähemalt esimese laine ajal kõige hullema ära hoida. Eestil on läinud paremini kui enamikul Euroopa riikidel.

Just seetõttu ei saa keegi meist tegelikult veel kergendatult hingata. Kes juhtumisi sattus neil päevil vaatama jalgpalli Saksamaa või Eesti meistriliigat, see märkas üksjagu kummalisi väravatähistamisi. Tavaliselt väravalöömisele järgnevaid emotsioone nendes hetkedes ei olnud: mõni mängija imiteeris värava löömise järel käte puhastamist, mõni vaatas lihtsalt kaasmängijatega tõtt. Sama tunne nagu tühjade tribüünide ees väravat tähistavatel jalgpalluritel on tegelikult vist meil kõigil. Justkui peaks isegi tundma rõõmu, et koroonaepideemia on Eestis vaibunud, aga teisalt pole me saanud ka endist elu tagasi. Värav on küll löödud, aga mäng ei ole veel läbi.