Katrin Lustile jälle kohtus alla jäänud Allan Oolo lubab terroristliku stiiliga ajakirjandusega edasi võidelda

„Pigem olin selleks valmis, et Oolo kaebab esimese astme otsuse edasi. Nimelt on härra Oolo esindajaks kuulus jurist Reimo Mets, kes on millegipärast minu peale juba aastaid väga verine,“ rääkis Õhtulehele Katrin Lust, kes oli kindel , et vaid maakohtuga saaga ei lõppe. „Kui esimeses astmes võitsin, olin õnnelik, kuid teadsin, et kindlasti soovivad nad asjaga edasi minna ja ei jäta mind rahule. Ka täna on neil võimalik 30 päeva veel otsus edasi riigikohtusse kaevata.“