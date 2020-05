Mart Soidro | Eriolukorra lõpp ja hädaolukorra algus 

„Võtab rohkem aega, kui jõutakse arusaamiseni, et see on su oma riik. Masendavalt kaua aega võtab nähtavasti see, et inimesed saaksid lahti arvamusest, et keegi teine peab nende ninaesise eest hoolitsema. Selle asemel, et uusi võimalusi kasutada ja vabadusest rõõmu tunda, nutetakse taga omaaegset tagatud ninaesist. Õnneks on noorte suhtumine teine. Kõige õudsem loosung, mida olen viimaste aastate jooksul näinud, oli aprillis 1999 kommunistide miitingul Moskvas – „Meil pole teie vabadust vaja!”,” ütles raamatu „Mõtlemise muutumisest ajaloos” (1984) autor.