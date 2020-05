Kuidas valida just sinu vajadustele vastav telk? 

Telkimine võib olla tõeliselt aktiivne tegevus, sõltumata sellest, kas viibid suure seltskonnaga laagriplatsil või üksinda oma aias. Hea telk on aga kindlasti vajalik, kui soovid saada parimat kogemust. Laia valiku kvaliteetseid telke leiab siit.

Üldiselt võib telgid kuju järgi jagada kaheks: kuppeltelgid ja tunneltelgid.

Võib väita, et matkajate hulgas on kõige populaarsem just kuppeltelk, mille põhi on ruudukujuline ja mis seisab kaarjate vaiade abil ise püsti. Tegemist on ideaalse valikuga matkajale, kes eelistab kvaliteeti ja vastupidavust. Kuppeltelke on vastavas suuruses ning erinevate lisafunktsioonidega, nagu eeskoda, varikatus, mitu sissepääsu jms.

Tunneltelk on aga ristkülikukujuline ning selle paigaldamiseks peavad olema vaiad tugevalt maasse surutud. Niisiis passib tunneltelk kohtadesse, kus on palju ühtlase tasapinnaga maad.

Kui sa ei vaja telgis palju ruumi (oled näiteks üksinda), siis võib sinu jaoks sobiv olla ka iseavanev telk. See on ideaalne mugavusearmastajale ning telgi püstitamine käib kiiresti. Samuti kaalub see vähe.

Kui sa pole varem telki ostnud, on loomulik, et sul tulevad pähe erinevad küsimused. Soov on ju soetada võimalikult kvaliteetne telk, mis peaks vastu palju hooaegasid. Seega tulekski telgi valimisel arvestada erinevate nüanssidega, millest tähtsamad toome välja.

Suurus on kasutaja jaoks tõenäoliselt kõige tähtsam omadus. Igale telgile on märgitud istumiskohtade arv. Kasutades aga telki magamiseks, on vaja jälgida pindala – kontrolli, et see oleks sobiv mugavaks uneks.