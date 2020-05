„KOLMAS POOLAEG“ | Tammeka tegevjuht Kristjan Tiirik: kriisi kogu mõju saab selgeks ehk aasta jooksul 

Kriis on mõistagi löönud Tammekat ka rahaliselt, kuid kui suures ulatuses täpselt, on tegevjuhi sõnul veel vara hinnata.

„On liikmeid, kes on lepingu lõpetanud, samuti neid, kellele oleme kriisi ajaks teinud soodustusi. On mõned toetajad, kes on pidanud oma toetusest loobuma. Vaatame kuu korraga. On ka ettevõtteid, kes meid praegu toetavad, kuid ega keegi ei oska öelda, milline see täpne mõju majandusele saab olema,” nentis Tiirik.

Esindusmeeskonna mängijad said tema sõnul kriisiga kenasti hakkama, ning keegi talle ei helistanud, et kurta, kui üksik ta on. „Arvestades võimalusi sotsiaalmeedias ja virtuaalmaailmas, siis päris üksi ei pidanud keegi olema,” usub Tiirik.