VIDEO | INFOTUNDIDE TOP | Mart Helme: ERJK on pidevalt üritanud oma volitusi ületada 

Mart Helme tõstatas omalt poolt ERJK senise töö usaldusväärsuse. Siseministri sõnul on asju, mis panevad teda selles kahtlema. „Kaks juhtliiget on seotud sotsiaaldemokraatidega. Ta (ERJK- toim.) on üritanud pidevalt ületada oma volitusi. Milline oli näiteks nende õigus nõuda mingeid andmeid portaalilt Objektiiv ja SA Perekonna ja traditsioonide kaitseks? Ta on üritanud riigikogu erakondadelt nõuda mingeid dokumente ja kutsunud ülekuulamistele,“ loetles minister ja lisas, et kui ERJK läheks puhtalt riigikontrolli kätesse, oleks selle töö ka usaldusväärsem.