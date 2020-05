ÜHISTRANSPORT ON KÕIGILE? Eestis pole olukord ideaalne, kuid paranemas 

Värske uuring näitab, milline on Eesti ühistranspordipeatuste ja jaamahoonete olukord ning kas ja mil määral on peatuste juures arvestatud erinevate kasutajate vajadustega.

MTÜ Ligipääsetavuse Foorum esindaja Jüri Järve sõnul ei ole Eestis olukord kõige kohutavam, samas arenguruumi on. Suuremates linnades nagu Tallinn, Tartu ja Pärnu on paljudes ühistranspordi peatustes päris kenasti arvestatud puuetega inimeste vajadustega. Küll aga on arenguruumi maapiirkondades, kus ei ole näiteks sageli võimalik ratastooliga inimestel peatuse platvormile pääseda.

Suuremates linnades on Järve sõnul arenguruumi sõidukite osas. „Kui ratastooliga inimene soovib pääseda bussi, siis on vaja bussijuhil tulla ja avada bussi sissesõidutee. Kujutage ette, on tipptund ja siis bussijuht lahkub oma kohalt ja tõmbab spetsiaalsete konksudega välja selle räpase sissesõidu. Siis ta lööb selle tagasi nii, et tolmu lendab. Teised reisijad on ka närvilised ja pahased. Paljud bussijuhid on loomingulised ja ütlevad, et neil see sissesõit ei tööta või sõidavad lihtsalt minema kui ratastooli näevad,“ jutustas Järve ja lisas, et ratastooli kasutaja läheb pigem ise teise linnaossa kui elab läbi sellise ebameeldiva kogemuse. Järve toob näiteks Riia ühistranspordi, kus trollides peab bussijuht ratastooli sissesõidu välja laskmiseks ja tagasi tõmbamiseks vaid nuppu vajutama. „Eesti võiks seda eeskujuks võtta,“ lisas Järve, kuid julgustas, et aastatega on näha, kuidas olukord Eestis järjest paraneb.

Sotsiaalministeeriumi asekantsler Rait Kuuse sõnul on Eestis ligipääsetavuse kirjaoskus veel madal. Erinevate arendajatega suheldes on Kuuse sõnul talle sageli öeldud, et erilahenduste järele ei ole väga suurt nõudlust. Samas usub Kuuse, et see võib olla üldise teadmatuse viga, sest sageli ei oska inimesed ka erilahendusi nõuda. „Võtame kasvõi noore perekonna. Kui näiteks nende kortermajas ei ole lifti, siis nad mõtlevad, et tassivad paar aastat seda lapsevankrit viiendale korrusele, kuna see on ajutine. Minu arvates võiksid inimesed rohkem ja paremaid lahendusi nõuda,“ rääkis Kuuse.

Kuuse tõi välja, et ligipääsetavuse küsimus on äärmiselt oluline eriti meie vananevas ühiskonnas. „See on lihtsalt tõsiasi, millega me peame tegelema. Ei saa tõde eitada,“ sõnas ta ja kinnitas, et sotsiaalministeerium teeb tööd, et kõigil oleks võimalik ühistransporti ja ühist ruumi kasutada. Kui seda ei tehta, kaasnevad ka lisakulud. „Kui meil on eakas inimene, kes ei saa oma kortermajast välja, et poes käia, siis peab sotsiaaltöötaja minema ja tema eest seda tegema. Kui meil on liikumispuudega inimene, kes ei saa ühistransporti kasutada, siis peab sotsiaaltöötaja minema ja ta ise sihtkohta transportima,“ selgitas ta.



Ligipääsetavuse rakkerühma juht Keit Parts tõdes, et puudega inimeste ligipääsetavuse küsimus jääb paljudele kaugeks, kuna kõigil ei ole lähedast, kes vajab selles küsimuses abi. Küll aga soovitab ta mõelda teemast laiemalt. „Kui te vaatate liiklust, siis küsige endalt, kas laseksite oma lapse või vanaema üksi liiklema teadmisega, et see on nende jaoks mugav ja turvaline,“ sõnas ta.