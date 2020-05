Vürtsikad seksiasjad, mida mehed naiselt voodis ootavad 

Paaride teraapiates on üks sagedasemaid meeste etteheiteid oma naise apaatsus. Mees peab ise huvi näitama, aga sellega kaob tunne, et härra on temakese jaoks ihaldusväärne ja külgetõmbav. Asi võib ju tehtud saada, ent mehes tekib aja jooksul tühimik. Ja oi kui põnev see on, kui siis võõras naine järsku huvi üles näitab.

Klassikaline viis paarisuhetes on oma kallimat suudelda ja silitada voodisse minnes või siis hommikul ärgates. See aga muutub rutiinseks ja särtsutuks. Usume, et kõik naised on vähemalt korra proovinud seksika pesuga signaali välja saata. Musta Pantri perenaine Inna proovis esimest korda 21aastasena tutikas punases seksikas pesus toas ringi käies oma kallimas huvi tekitada. Komplimente tuli palju, aga teleka vaatamine ei lõppenud. Tuli keha kinni katta ja hommikust sööma hakata. Läks veel aastaid, enne kui tekkis arusaam, mida edasi teha, kui seksikas pesu on juba selga pandud. Pesust üksinda on vähe. Victoria’s Secret püüab endiselt võluda seksika pesuga, ent nende populaarsus on mugava (igava) pesu kõrval kahanemas, sest naised on pettunud. Naine, pane ise telekas kinni, võta tal käest ja näita, mis sul mõttes on! Mehed reageerivad selgetele sõnumitele, mitte peentele vihjetele. Mehed naudivad vägagi silmadega, ent tee puust ja punaselt selgeks, miks see sul seljas on! Täna on eriti rallikate sekspesude ostjad pigem mehed. Mehed naudivad kõike visuaalset. See, mida ta näeb, on sama hea, mida ta saab!