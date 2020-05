Eesti uudised HIRMUL ON SUURED SILMAD: 5G mobiilside vastased pildistavad kõikvõimalikke antenne Kristjan Väli , täna, 14:00 Jaga: M

MURE ON SUUR: Kümned inimesed postitavad Facebooki kogukonda fotosid majadest, et aru pärida, mis mastidega on tegemist. Foto: Kuvatõmmis / Facebooki grupp 4G ja 5G Mastitamise vaba arutelu

Pärast seda, kui keegi mõtles välja, et koroonaviirus on seotud 5G-ga, on vandenõuteooria saanud täiesti uue hingamise. „Tegelikult pole olnud võimalik inimesel leida infot, mida see kiirgus teeb, kuigi Eestis käisid maailma tipp-teadlased seda ka parlamendis rääkimas,“ leiab meelelahutaja Emil Rutiku, kes on aktiivne 5G mobiilsidevõrgu vastane, sarnaselt tuhandetele eestlastele.