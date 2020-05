Terviseameti juht: vajame kohe juurde umbes 20 inimest 

Terviseameti peadirektor Merike Jürilo ütles ERRi uudisteportaalile, et rahastuse saamine on vajalik, sest on hulk erinevaid valdkondasid, kus on oluline, et adekvaatne võimekus oleks olemas juba enne uut puhangut, kui nii peaks minema. Samuti on lisaressurss oluline ka pikas perspektiivis valmisoleku tagamiseks.