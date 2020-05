VIDEO | KOROONAKOŠMAAR: Ukraina arstid peavad samu kaitsevahendeid kasutama mitu korda, haigus niidab neid ridamisi 

Samuti Lääne-Ukrainas koroonasse surnud Ihor Kovaljuki töökaaslased ütlevad, et pandeemia esimestel päevadel töötasid nad ilma igasuguste isikukaitsevahenditeta. „Vabatahtlikud ja heategevusorganisatsioonid hakkasid meid siis aitama,“ lausub arst Bogdan Vennik. „Aga see kõik on ühekordne varustus, mida me kasutame vahel uuesti – kuna meil pole endiselt piisavalt varusid.“