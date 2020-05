VIDEO | Ratas: kordan veel, et ERJK ei kao ega lõpeta tööd 

Helme sõnul on PPA olnud kriisis suure pinge all. „Kui me räägime ametnike ületundidest, siis ainuüksi kadetid ja abipolitseinikud tegid 1483 ületundi,“ teatas ta ja luges veel ette mitme korrakaitsjate rühma ületunnid. „Olime ka sunnitud suurendama patrulle kahekordselt. Pidime seda tegema,“ rääkis ta. Helme sõnul kasvasid kriisi ajal väljakutsed seoses alkoholi tarbimise ja vägivallaga. „Väljakutsed liikusid avalikest kohtadest kodudesse. Kui me oleks ainult piiri valvamisele keskendunud, siis ei oleks me suutnud kõiki väljakutseid vastu võtta,“ sõnas ta. Helme tõi välja, et piiriküsimuses oli ootamatult juures ka saarte ja mandri vajeline piir, mis nõudis ka lisaressurssi.

Helme kommenteeris ka maasikakasvatajate avalikult tõstatatud probleemi, mis puudutab ka EKREsse kuuluvat maaeiluministrit. Põllumehed on viimastel nädalatel kaevanud, et ilma välistööjõuta jäävad neil sellel aastal saadused korjamata ja nende eest ka tulu saamata. Helme sõnul ei saa Eestit kui rahvusriiki välja vahetada mõne tonni maasikate eest. „Meil on praegu Eestis välistööjõudu Pärnu linna jagu, aga varsti on Tallinna jagu. Kas me seda tahamegi,“ küsis ta. Ta tõi välja, et oli otsis ka ise seda, kui palju on maasikakasvatajad ise lisatööjõudu otsinud. „Ma arvan, et selles osas on tööandjatel endil jäänud kodutöö tegemata,“ sõnas ta.





ERJK küsimus

Peaminister Ratas põhjendas ajakirjaniku küsimusele vastates, et kui ERJK roll viia puhtalt riigikontrolli kätesse, siis tõuseb ka selle usaldusväärsus. „Kordan veel kord, et see ei kao ja lõpeta oma tööd. Riigikontroll on olnud iseseisev ja professionaalne,“ sõnas ta.