KURVAD NÄITAJAD: Rootsi koroonasurmade arv lööb rekordeid 

Rootsi pole seoses pandeemiaga kuulutanud kunagi välja ranget eriolukorda ja kontrollmeetmeid – otsus, mida mitmed vaatlejad on kritiseerinud. Selle asemel loodetakse, et inimesed ise püsivad rohkem kodudes ja hoiavad üksteisega distantsi.

Riigi endine peaepidemioloog, nüüd Maailma Tervishoiuorganisatsiooni juures töötav Johan Giesecke on aga kaitsnud Rootsi lähenemist. Tema sõnul lükkavad üleriigilised karantiinid surmasid kõigest edasi, mitte ei hoia neid ära. „Saame teha väga vähe, et seda ära hoida,“ tsiteerib rootslast Business Insider. „Ma usun, et kui loeme Covid-19 ohvrite arvu kokku aasta aja pärast, siis need numbrid on sarnased, hoolimata kasutusele võetud meetmetest.“