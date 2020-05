MAASIKAD JÄÄVADKI PÕLLULE? Maaeluminister tõrjub etteheiteid: võõrtööjõud ei ole imeravim 

Minister tänab põllumehi pöördumiste eest. Samas märgib ta kirja alguses, et avalik kiri saadetakse tavaliselt ikka siis, kui muidu suhelda ei saa.

Maaeluminister teatab kirjas, et ka avalikkus peaks olema maasikakasvatuse numbritest teadlik. „PRIA andmetel kasvatatakse Eestis maasikaid müügiks umbes 600 hektaril. Enamik maasikakasvatajaist kasvatab marju umbes veerandil hektaril ja saab hakkama ilma võõrtööjõuta. Kõige suurem probleem on neil, kellel on üle viie hektari, selliseid ettevõtjaid on 28. Nendel on vaja hooajaks 50–100 lisatöölist. Kokku on marjakoristuseks vaja umbes tuhat töötajat,“ loetles Aller.

Ministri sõnul on valitsus pakkunud omalt poolt lahendusi. Samuti toob ta välja, et koroonakriisis on Eestis töötute arv mitmekordistunud, tööta on ligi 50 000 inimest. „Oleme aktiivselt suhelnud töötukassaga, et leida võimalusi töötute motiveerimiseks, olgu nn tööampsude või lisatasu kaudu. Ukrainlased võivad olla head töömehed, nagu te märgite, aga riik peab esmajoones hoolitsema selle eest, et saaksime tööle rakendada oma inimesi,“ seletas Aller. Ta tuletas meelde, et ka võõrtööjõu osas on valitsus olnud vastutulelik ja omal initsiatiivil võtnud vastu otsuse, et võõrtöölised tohivad kuni 31. juulini põllumajanduses tööd teha.

„Pudelikaelaks on siin potentsiaalsete töötajate ja tööandjate kokkuviimine. Oleme ette valmistanud teises inforuumis olevate võõrtööliste informeerimise sellest võimalusest nii PPA kui võõrtööliste kohaliku kogukonna kaudu. Oleme koostanud majandusanalüüsi, milles hindame riske ja võimalusi iganädalaselt,“ loetleb Aller.

Ministri sõnul saavad kõik aru, et maasikad põllul ei oota, kuid ta tõdeb, et mitte keegi ei osanud novembris oodata, et tänavune kevad tuleb teisiti.

„Muidugi teeme prognoose, mille osa on see, et Schengeni viisaruum läheb lahti juuni keskpaigast. Piirid avanevad siis ka kolmandatele riikidele kus pandeemia on kontrolli all ja kellega suhtlemine on jälle võimalik. Siis oleme peaaegu tagasi olukorras, kus kehtivad tavaolukorra reeglid. Püüame ära teha eeltöö, et siis oleks võimalik kasutada neid üldisi reegleid, mis käivad ka võõrtööjõu kohta,“ lohutab Aller.