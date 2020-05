SUPERTSÜKLON: Amphan laastab Lõuna-Aasiat, miljonid on evakueeritud 

Riigid jõudsid seekord küll juba ligi kolm miljonit inimest ohupiirkondadest varakult evakueerida ning vältida sellega eelmiste tormide tohutuid inimohvreid – kuid selle asemel on üles kerkinud hirmud, et kitsastes tingimustes elavate põgenike seas võib levida koroonaviirus.

Nii India kui Bangladesh varustasid põgenenuid maskide ja kätepuhastusvahenditega, kuid kuna nad on tihedalt pressitud kokku koolimajadesse ning valitsushoonetesse, on nõutava vahemaa hoidmine inimeste vahel samahästi kui võimatu.

Guardian kirjutab, et Bangladeshis on ohvrite hulgas nii viieaastane poiss kui 75aastane mees – mõlemad nad jäid langevate puude alla. Kukkuvad puud on üheks peamisteks surmade põhjustajaks ka Indias.