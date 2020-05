Kaja Kallas: koalitsioon üritab ERJK kaotamise eelnõu kiirkorras läbi suruda, isegi Savisaar polnud nii nahaalne

Põhiseaduskomisjoni erakorralisel istungil on täna kavas kolme eelnõu arutamine. Mis põhjusel istung on aga kokku on kutsutud, saab lugeda ridade vahelt, kui vaadata eelnõude senist menetluskulgu.

Esimesena on kavas kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse muutmine – tõenäoliselt põhiseadusega vastuolev populistlik eelnõu, et välistada eriolukorras riigikogulaste ja teiste tähtsate riigiisade palgatõus. Eelnõu anti üle 25. märtsil ja seni on komisjon seda arutanud vaid korra, sel teisipäeval.

Teiseks võetakse ette isikuandmete kaitse rahvusvahelise konventsiooni muutmise protokolli arutamine, mis võeti menetlusse juba 11. veebruaril, aga jõuab põhiseaduskomisjoni alles nüüd.

Kaja Kallase sõnul on valitsusel prioriteedid selgelt paigas – tema sõnul on koalitsioonile kõige tähtsam oma naba, mitte Eesti inimeste ja ettevõtjate mured.

“Eelmine nädal andsime sisse tööjõukriisi leevendamise eelnõu, et aidata eelkõige Eesti põllumehi. Põhiseaduskomisjoni esimees ütles, et ilma valitsuse arvamuseta ei saa seda kahjuks arutada ja valitsusel on arvamuse andmiseks aega 5 nädalat. Eile palusime valitsusel kiirendatud korras see arvamus anda, sest probleem on pakiline. Vastust ei ole," sõnas Kaja Kallas.

Ta lisas: "Esmaspäeval andis koalitsioon sisse eelnõu erakondade rahastamise järelvalvet endale soodsamaks muuta. Täna on kokku kutsutud põhiseaduskomisjoni erakorraline istung, et kiiresti esimene lugemine ära teha ja asi saali saata ning see juba enne suve vastu võtta.