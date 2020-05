KOROONAVIIRUS MAAILMAS: diagnoositud nakatunute arv ületas 5 miljonit, Uus-Meremaa plaanib turismi päästmiseks tööpäevi vähendada 

BBC kirjutab, et Uus-Meremaa peaminister Jacinda Ardern soovitab tööandjatel vähendada tööaeg nelja päeva peale nädalas, et soodustada riigis siseturismi. Nagu Eestis, on ka seal meretaguses riigis turismisektor saanud koroonakriisilt tugeva löögi.

Koroonaviiruse tagajärgede pärast on mures terve maailma ülikoolid. Institustioonid on löögi all, sest enamuse tegevus on üles ehitatud mudelile, mis nõuab tervest maailmast tuhandete inimeste kokku tulemist ja suurtes gruppides tundide kaupa ühes ruumis istumist.