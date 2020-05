Tartu linnavalitsuse ettepanek peaministrile: alkoholimüügi piiranguid peaks leevendama juba 1. juunist 

Valitsuse 16. mai korraldusega jäeti kehtima avamisaegade ja alkoholimüügi piirangud toitlustusasutustes, mille järgi peavad need olema kella 22st külastajatele suletud. Valitsus põhjendas oma selliseid otsuseid vastavalt koroonaviiruse leviku tõkestamise ja avaliku korra tagamise vajadusega.

Tartu linna toitlustusettevõtted pöördusid Tartu linnavalitsuse poole, et taotleda toitlustusasutuste suhtes kehtivate piirangute muutmist selliselt, et alates 1. juunist 2020 oleks neil võimalik olla avatud ja müüa alkoholi kuni südaööni, teatas Tartu linnavalitsus pressiteates.

Tartu linnapea Urmas Klaasi sõnul on senine kriis pannud väga paljud ettevõtjad raskesse olukorda, kus paljud on oma käibe kaotanud. "Leiame, et nii ulatuslikud toitlustuskohtade tegevuspiirangud ei ole eriolukorra lõppemise järel põhjendatud ning võivad kaasa tuua paljude ettevõtete sulgemise või pankrotistumise."