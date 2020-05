Maasikakasvataja kutsus ministreid maasikapõllule 

"Et kui te ei usu, mis me räägime, siis tulge vaadake. Siin on kogu meie praegune meeskond ja vaadake neid põlde ja seda, kui palju meil on abikäsi puudu," ütles Lillemets.

Koroonakriisis töötuks jäänud Eesti inimestest oleks maasikakorjamisel abi. "Kui nad vaid tuleksid. Meil on lähedusest töötajad, kes käivad aastaringi, nüüd on ka mõned tulnud, kes on jäänud tööta. Aga nendest ei piisa meile," tunnistas Lillemets.

"Kuna maasikas on selline mari, mis saab järsku valmis ja kui tuleb näiteks kuumalaine on hästi kriitiline, et kõik korraga saaks ära korjatud. Ta ei oota nagu kurk," lausus Lillemets.

Lillemets tunnistas, et ilma välistööjõuta ennustab ta, et Marjamaa talus jääb ligi 70 protsenti saagist korjamata. "Kui maasikas jääb põllule, siis võib juhtuda nii, et järgmisel aastal seda firmat ei ole, sest see on majanduslikult liiga suur põnts, et seda üle elada," pahandas Lillemets.