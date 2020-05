Kapo saatis altkäemaksu võtmises kahtlustatava kohtuniku Eveli Vavrenjuki kriminaalasja prokuratuuri 

„Eveli Vavrenjukiga seotud kriminaalasjas on plaanitud toimingud lõpule viidud ning toimik on jõudnud uurimisasutusest riigiprokuratuuri,“ rääkis riigiprokuratuuri pressiesindaja Kairi Küngas Õhtulehele. „Lähiajal otsustab prokuratuur, kas on vaja teha täiendavaid menetlustoiminguid või on võimalik lugeda tõendite kogumine lõppenuks ja võtta vastu lõplik menetlusotsus.“