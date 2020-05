Eesti uudised Selgus, kuidas jõudis koroonaviirus Lihula hooldekodusse Toimetas Triinu Laan , täna, 17:13 Jaga: M

Lihula südamekodu Foto: sudamekodud.ee

Esmaspäeval selgus, et kaheksal Lihula Südamekodu elanikul diagnoositi koroonaviirus. Lisaks on on positiivse COVID-19 proovi andnud nii hooldekodu juhataja kui üks töötaja. Nüüdseks on terviseamet välja selgitanud, kuidas viirus hooldekodusse jõudis.