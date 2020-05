Juhtkiri | Võimuliit kardab rahaasjade uurimist 

Ühtpidi võib mõista soovi visata peegel katki, kui sealt vastu vaatav pilt ei meeldi. Aga kui võimuerakonnad saavad kogemuse, et sel kergel moel võib keerulisi probleeme lihtsalt lahendada, siis kas sama soov ei või tekkida ka kohtute puhul – kui kohtuotsus ei meeldi, siis saadame kohtu laiali ja komplekteerime uue ja meeldivama? Sellisel juhul oleks Eesti minemas Poola teed ning ERJK likvideerimine on sel teel esimene alarmeeriv samm.

Erinevalt ERJK menetluse all olnud poliitikutest pole avalikkusel ERJK töö kohta etteheiteid. Vastupidi – selguse toomine erakondade rahaasjadesse on olnud hädavajalik. Olnuks parteide rahaasjad korras, siis poleks ju igapäevakäibesse tulnud sellised väljendid nagu prillikivi, kilekott, ämma kapp, r-hooldus, idarahaskandaal jt. Milleks siis lammutada komisjoni, mis töötab efektiivselt? Töö kvaliteedile annab hinnangu asjaolu, et komisjon pole ühtegi kohtuasja kaotanud.