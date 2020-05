Oodata on põhjatuult ning isegi lörtsi  

Neljapäeval suureneb Venemaalt madalrõhkkonna surve ning loode- ja põhjatuul on tugev, ulatub puhanguti 15, hommikul ja ennelõunal 17 m/s, õhtupoolikul tuul nõrgeneb. Sajupilvede serv laieneb hommikuks üle Eesti idapiiri ning päeval sajab vihma eelkõige idapoolsetes maakondades, sekka tuleb ka lörtsi. Öö on lääne pool selgema taevaga ja õhutemperatuur langeb 0°C ümbrusse, ida pool pilvisema taeva all +1..+5 kraadi, rannikul on kuni +7, päeval Lääne-Eestis 10..14, Ida-Eestis kuni 10 kraadi, sajupilvede all langeb 5..6 kraadini.



Reedel õhurõhk jätkab tõusu ja kõrgrõhkkond saab ülekaalu. Sajupilved eemalduvad, taevas selgineb ja ilm on sajuta. Põhjakaare tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on öösel enamasti napilt plusspoolel, madalamates kohtades võib siiski 0°C lähedale langeda, päeval tõuseb 11..15 kraadini, meremõjuga rannikul on jahedam.



Laupäev tuleb kõrgrõhkkonna servas selge öö ja päeval pilverünkadega, aga ka sajuta. Tuul on nõrk. Õhutemperatuur on öösel 0..+5, rannikul kuni +8, päeval 14..17 kraadi, meremõjuga rannikul jääb 10 kraadi ümbrusse.



Pühapäeva öösel tõmbub kõrgrõhkkond enam Venemaa piiresse. Ida-Eesti püsib veel selgema taevaga, lääne poole aga jõuab tihenev pilvekiht ja hakkab vihma sadama. Päevaks jõuab madalrõhulohk ja vihmapilved liiguvad edasi ida poole. Õhutemperatuur on öösel 4..9, päeval 10..14, Ida-Eestis kuni 17 kraadi.