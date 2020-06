Kohus saatis endise maaeluministri nõuniku Urmas Arumäe kriminaalasja tagasi prokuratuuri

"Põhiliseks etteheiteks oli see, et Urmas Arumäe kriminaalasjas on kohtule juba süüdistusaktis toodud teabe pinnalt teada osaliselt tõendite sisu, mida prokuratuur soovib kohtuistungil uurida. Selline asjaolu on aga vastuolus üldmenetluses kehtiva põhimõttega, mille kohaselt kohus tutvub tõendite sisuga alles pärast nende esitamist ja vastuvõtmist kohtulikul uurimisel," ütles Harju maakohtu pressiesindaja Viivika Siplane.

Urmas Arumäe väitis toona Õhtulehele, et pole ise süüdistust lugeda saanud. "Ma ei ole seda veel kätte saanud," nentis ta, et nagu ikka teavitati ajakirjandust varem kui süüdistatavat. Arumäe kinnitas ka, et et pole ajakirjandusest seda lugenud. "Ma teen tööd, kas te arvate, et mul on aega ajalehti lugeda?"